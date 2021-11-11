Бойко пугает энергетическим коллапсом в Украине без российских энергоносителей

Пророссийский политик призвал прекратить "политические распри".

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко считает, что без прямого контракта с Россией на поставку газа и из-за отсутствия других российских энергоносителей Украина рискует зимой остаться без энергетического резерва.

Об этом он сообщил 11 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

По его словам, украинское правительство должно быстро принять несколько, "принципиальных", по его мнению, решений — получить прямой контракт на поставку российского газа и продлить контракт на транзит.

“Это связанные вещи – и это очень важно для нас. Нам нужно договориться, чтобы иметь возможность перетоки брать из Российской Федерации и из Беларуси”, — убеждал пророссийский политик.

Он также призвал прекратить "политические распри", чтобы не случился энергетический коллапс.

"Если мы не сможем в пиковый режим в 18-20 часов получить дополнительно 1 000 мВт и если, не дай бог, остановится атомный энергоблок, на который мы рассчитываем (а такие случаи были), страна может оставаться без резерва", - заявил он.

Также Юрий Бойко высказал мнение о том, что Украине обязательно нужно иметь возможность дополнительного завоза угля.

Напомним, замминистра энергетики Максим Немчинов ранее заявил, что из-за блокирования импорта угля Россией из Казахстана Украина фактически находится в состоянии энергетической войны из РФ.

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