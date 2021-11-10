Кіт-мутант з чотирма вухами підірвав Мережу (відео)

Завдяки популярності чотирилапий знайшов господаря.

Кіт з чотирма вухами на прізвисько Мідас став зіркою в соціальній мережі. Знімки тварини з'явилися в його Instagram-акаунті.

Вихованець має вроджену генетичну аномалію, він народився з чотирма вухами: одна пара вух знаходиться всередині іншої.

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Як пише видання Ladbible, завдяки додатковим слуховим "приладам" кіт чує краще за інших тварин.

Кіт жив у притулку, співробітники якого почали публікувати його знімки у Мережі. Завдяки популярності він знайшов собі будинок і господиню. Незвичайного вихованця забрала мешканка Туреччини.

Нагадаємо, у Вінниці кабан підірвав соцмережі. Тварина не боїться ані машин, ані перехожих. У пошуках їжі жваво перебігає проїжджу частину.

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