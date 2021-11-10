Кіт-мутант з чотирма вухами підірвав Мережу (відео)

Завдяки популярності чотирилапий знайшов господаря.
Кіт з чотирма вухами на прізвисько Мідас став зіркою в соціальній мережі. Знімки тварини з'явилися в його Instagram-акаунті.
Вихованець має вроджену генетичну аномалію, він народився з чотирма вухами: одна пара вух знаходиться всередині іншої.
Як пише видання Ladbible, завдяки додатковим слуховим "приладам" кіт чує краще за інших тварин.
Кіт жив у притулку, співробітники якого почали публікувати його знімки у Мережі. Завдяки популярності він знайшов собі будинок і господиню. Незвичайного вихованця забрала мешканка Туреччини.
Нагадаємо, у Вінниці кабан підірвав соцмережі. Тварина не боїться ані машин, ані перехожих. У пошуках їжі жваво перебігає проїжджу частину.