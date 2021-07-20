Рвал 15 минут: в Индии крокодил откусил ногу мужчине

Пострадавший сейчас находится в больнице, его состояние — критическое.

В индийском штате Уттар-Прадеш гигантский крокодил откусил ногу мужчине.

Об этом сообщает издание Tribune India.

Фермер Ешвардин, который также работает сторожем, переходил канал Шарда вблизи села Белла. В этот момент гигантский крокодил напал на него и пытался затянуть в воду.

Мужчина начал кричать о помощи. Люди, которые находились неподалеку, прибежали и начали бросать камнями и палками в крокодила.

Через 15 минут индийцам удалось освободить фермера.

Левая нога у мужчины была почти оторвана. Он потерял сознание, потому что началось сильное кровотечение. Ешвардина доставила в местную больницу.

Сейчас он, как пишет издание, в критическом состоянии.

Напомним, в районе индийского города Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, тигрица разорвала двух мужчин на глазах у их друга, который успел вскарабкаться на дерево и спастись.

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