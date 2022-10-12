Украина получит больше систем противовоздушной обороны от союзников – Столтенберг

Йенс Столтенберг подчеркнул, что новый фокус в вопросах поставок Украине будет рассмотрен на встречах министров обороны НАТО и в формате "Рамштайн".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники сфокусируются на системах противовоздушной обороны для Украины. Усиление ПВО Украины станет приоритетной темой для обсуждения.

Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе перед началом заседания министров обороны стран-членов Альянса, пишет УНИАН.

"Топ-приоритетом станет больше систем противовоздушной обороны для Украины", – подчеркнул он.

Генсек НАТО также сообщил, что на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым "послание союзников НАТО будет таким, что мы непоколебимы в нашей поддержке Украины, что мы подготовлены на долгосрочную перспективу, и что мы будем поддерживать украинцев столько, сколько это потребуется".

Шестое заседание в формате "Рамштайн"

Очередное заседание в формате "Рамштайн" должно состояться 12-13 октября в штаб-квартире НАТО. Участники встречи в первую очередь обсудят предоставление Украине систем противовоздушной обороны.

В заседании примут участие главы оборонных ведомств и военачальники из почти 50 стран по всему миру. Они обсудят войну России против Украины, а также дальнейшую тесную координацию, чтобы обеспечить украинский народ средствами, необходимыми для защиты своей суверенной территории.

Посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко ранее анонсировала, что на "Рамштайне" также могут обсудить заявку Украины на членство в Альянс.

Йенс Столтенберг перед министерской встречей НАТО подчеркнул, что поражение Украины в войне против России будет означать также и проигрыш НАТО.

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