7-річний хлопчик із села на Дніпропетровщині став "талісманом" для військових, які їдуть на фронт

Він щодня виходить на чергування і зустрічає українських військових із саморобним прапорцем, вітає захисників, що їдуть на передову через його селище.

7-річний хлопчик із села на Дніпропетровщині співає і збирає гроші для військових, які їдуть на фронт, за це вони дали йому позивний «Талісман», йдеться в ТСН.

У формі та з прапором на палиці Семирічний Артем пильнує увесь транспорт, що проїжджає центральною вулицею села від першого квітня. Він вітає кожну автівку українських захисників. Військові, що ідуть на Херсонщину та повертаються з передової, неабияк розчулені.

Саме українські військові дали Артемці позивний «Талісман», вони й подарували обладунки, аби малий виглядав як справжній боєць. "Ми знаємо, що таке покоління - ми віддамо вам Україну і будемо пишатися, що такі діти ростуть", - кажуть бійці.

Кошти, що батьки та родичі давали школяру на солодощі, збирав на дрон, приціл, позашляховики та сітки для військових.

На чергування хлопчик виходить щодня і заради цього навіть почав краще вчитись в школі, щоб по швидше відпустили із дому.

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