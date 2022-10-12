Війна взимку: експерт назвав напрямки, куди може бити Росія

Взимку війна може мати декілька сценаріїв, кожний з яких залежить від погоди в тому числі.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Петро Черник.

"Стосовно ракетних ударів. Те, що вчора вони відбулись в такій кількості – ця кількість була не найвищою до цього часу. Найвищою була в перші дні війни, коли вони запускали до 150 ракет в день. Це дуже боляче і погано, тому що вдарили по критичній інфраструктурі. Але в цій події є цікавим те, що б’ють вони від безсилля. Вони терплять стратегічну класичну воєнну поразку. Маємо розуміти те, якщо зараз повністю вибити їх зі всіх наших територій, то Путін приречений на фізичну смерть, а Росія стає на шлях свого розвалу. Вони цього прийняти не можуть, тому так лютують за допомогою ракет. Тому і провели свою третю мобілізацію за 108 років. Це для них погана новина – наскільки в них все погано з підготовленим воєнним ресурсом, міф про «другу армію» розвіяний в принципі", - каже Петро Черник.

Чого очікувати взимку

За словами Черника, наймовірніший сценарій війни буде залежати від погоди.

"Якщо зима буде відносно теплою, а грунт - відносно вологим, то, скоріш за все, все перейде в артилерійські дуелі. Важка техніка не зможе пересуватись так, як рухається зараз. І їхня, і наша. Нагадаю, БТР та БМП важить близько 13 тон, танк – 32-42 тони, важка самохідна артустановка – 42 тони", - прогнозує експерт.

Чи будуть продовжуватись ракетні удари? На це питання Черник відповів так: "На мій погляд, ми не маємо права цим легковажити. Правда полягає в тому, що на момент початку війни вони мали близько 10 класів різних неядерних ракет. Починаючи від "Точки У", закінчуючи "Х-101", "Калібрами" та "Кінжалами". Сукупно вони мали близько 6 тисяч таких ракет. Щонайменше вони використали 4 тисячі. Дві тисячі ще є і це доволі багато. Можливо, і більше. Плюс до цього, вони перевели комплекс С-300 у режим "поверхня-поверхня". Тобто можливі удари по сухопутних цілях. Таких ракет у них налічується кілька тисяч. Однак, стратегічно ракетний потенціал Російської Федерації вже підірваний по факту. Вони також це усвідомлюють і це один з елементів їх лютування. В сухому надлишку – стратегічна ініціатива на нашому боці, питання часу та ціни, коли ми остаточно доб’ємо ворога. Іншої схеми немає. Ніяких переговорів після вчорашнього не може бути. Вони перейшли всі можливі риси".

Якщо зима морозна

За умов морозної погоди можливий дещо інший сценарій.

"Складніша ситуація. Якщо морози будуть триматись близько двох тижнів, якщо температура буде мінус 20 градусів та нижче, грунт замерзне, знадобиться більше одягу та більше пального. Бої як тривали, так і будуть тривати в такому темпі. Ми теж навчились організовувати наступальні операції", - каже петро Черник.

Військова активність в Білорусі

З оглядом на останні новини про військову активність в Білорусі, Петро Черник не виключає можливості нового наступу. "Сухопутний удар може відбутись. Акцентую, що на заході України він малоймовірний через ліси та болота. В бік Києва таке може статись. Чи перейде Лукашенко кінцеву риску – цього не знає ніхто. Ми маємо розуміти, що в політичному сенсі він мертвий. Гарантую, що північ України в частині інженерних загороджень на такому рівні, що, якщо він на таке відважиться, то їх втрати будуть колосальними", - резюмуе експерт.

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