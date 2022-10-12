Война зимой: эксперт назвал направления, куда может бить Россия

Зимой война может иметь несколько сценариев, каждый из которых зависит от погоды, в том числе.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Что касается ракетных ударов. То, что вчера они произошли в таком количестве — это количество было не самым высоким до сих пор. Самым высоким было в первые дни войны, когда они запускали до 150 ракет в день. Это очень болезненно и плохо, потому что ударили по критической инфраструктуре, но в этом событии интересно то, что бьют они от бессилия, они терпят стратегическое классическое военное поражение. Нужно понимать то, если сейчас полностью выбить их со всех наших территорий, то Путин обречен на физическую смерть., а Россия становится на путь своего развала. Они этого принять не могут, поэтому так свирепствуют с помощью ракет, поэтому и провели свою третью мобилизацию за 108 лет. Это для них плохая новость – насколько у них все плохо с подготовленным военным ресурсом, миф о «второй армии» развеян в принципе", — говорит Петр Черник.

Чего ждать зимой

По словам Черника, более вероятный сценарий войны будет зависеть от погоды.

"Если зима будет относительно теплой, а почва относительно влажной, то, скорее всего, все перейдет в артиллерийские дуэли. Тяжелая техника не сможет передвигаться так, как движется сейчас. И их, и наша. Напомню, БТР и БМП весят около 13 тонн, танк – 32-42 тонны, тяжелая самоходная артустановка – 42 тонны", — прогнозирует эксперт.

Будут ли продолжаться ракетные удары? На этот вопрос Черник ответил так: "На мой взгляд, мы не имеем права к этому относиться легкомысленно. Правда заключается в том, что к моменту начала войны они имели около 10 классов различных неядерных ракет. Начиная от "Точки У", заканчивая "Х-101 ", "Калибрами" и "Кинжалами". Совокупно они имели около 6 тысяч таких ракет. По меньшей мере они использовали 4 тысячи. Две тысячи еще есть и это достаточно много. Возможно, и больше. Плюс к этому, они перевели комплекс С-300 в режим "поверхность-поверхность". То есть возможны удары по сухопутным целям. Таких ракет у них насчитывается несколько тысяч. Однако, стратегически ракетный потенциал Российской Федерации уже подорван по факту. Они также это осознают и это один из элементов их свирепства. В сухом остатке — стратегическая инициатива на нашей стороне, вопрос времени и цены, когда мы окончательно добьем врага. Другой схемы нет. Никаких переговоров после вчерашнего быть не может. Они перешли все возможные линии".

Если зима морозная

При морозной погоде возможен несколько иной сценарий.

"Сложнее ситуация. Если морозы будут держаться около двух недель, если температура будет минус 20 градусов и ниже, почва замерзнет, понадобится больше одежды и больше горючего. Бои как продолжались, так и будут продолжаться в таком темпе. Мы тоже научились организовывать наступательные операции", — говорит Петр Черник.

Военная активность в Беларуси

Учитывая последние новости о военной активности в Беларуси, Петр Черник не исключает возможности нового наступления. "Сухопутный удар может произойти. Акцентирую, что на западе Украины он маловероятен из-за лесов и болот. В сторону Киева такое может произойти. Перейдет ли Лукашенко конечную черту – этого не знает никто. Мы должны понимать, что в политическом смысле он мертв. Гарантирую, что север Украины в части инженерных заграждений на таком уровне, что если он на такое отважится, то их потери будут колоссальными", — резюмирует эксперт.

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