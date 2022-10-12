Протягом доби росіяни вбили на Донеччині шість мирних мешканців

Протягом минулої доби, 11 жовтня, військові країни-агресорки Росії вбили шість мешканців у Донецькій області. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, загинуло 979 осіб.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих атак загинули четверо мешканців Лимана і двоє - у Тернах. За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, одна людина зазнала поранень у Красногорівці. Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині поранено 2377 людей.

Звільнення Донецької області

У Лиманській і Святогірській громадах на Донеччині деокуповано 40 населених пунктів. У звільнені міста і села поступово повертається життя.

ЗСУ 12 вересня звільнили Святогірськ. Лиман українські військові звільнили 1 жовтня. 7 жовтня у Лимані та Святогірську почалася ексгумація та перепоховання тіл загиблих і померлих у період російської окупації.

Читайте також: