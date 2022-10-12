"Значна прогалина у можливостях Росії": у розвідці Британії викрили слабке місце дронів-"шахідів"

У розвідці Британії вважають, що Росія почала використовувати у війні проти України безпілотні літальні апарати (БПЛА) іранського виробництва, включно з ударним варіантом "Shahed-136" ("шахіди"), щонайменше від серпня 2022 року.

Росія застосувала "Шахід-136" під час широкомасштабної хвилі ударів 10 жовтня 2022 року.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії у традиційному щоденному звіті від 12 жовтня.

Там з посиланням на український Генштаб повідомили, що Росія 10 жовтня загалом випустила по Україні 86 "Шахід-136". Натомість, за даними української сторони, 60% з них було знищено в повітрі.

"Ці БПЛА повільні та літають на низькій висоті, завдяки чому одиночний літак легко вражати за допомогою звичайних засобів протиповітряної оборони. Існує реалістична ймовірність того, що Росія досягла певного успіху, атакуючи кількома БПЛА одночасно", - сказано в повідомленні.

Водночас, як вказується, попри заявлену дальність польоту в 2 500 км, "шахіди" мають лише невелике вибухове навантаження. Тож, як вважають британські фахівці, навряд чи ці дрони будуть задовільно виконувати функцію "глибокого удару", для якої Росія, ймовірно, прагнула їх використати.

"Оскільки російські тактичні бойові літаки все ще досягають обмеженого ефекту над територією України, відсутність надійних, стійких і точних ударних можливостей оперативного рівня є, ймовірно, однією з найбільш значних прогалин у можливостях Росії в Україні", - додали у Міноборони Британії.

Нагадаємо, останнім часом окрім ракетних ударів Росія почала застосовувати для атак дрони-камікадзе іранського виробництва "Шахід". Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня повідомив, що, за його даними, Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".

Водночас, як вважає американський Інститут дослідження війни (ISW), використання Росією іранських безпілотників навряд чи суттєво вплине на перебіг війни. За даними фахівців, Росія не фокусує ці безпілотники поблизу поля бою, а використовують безліч дронів проти цивільних цілей, щоб сподіваючись "створити нелінійні ефекти за допомогою терору".

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