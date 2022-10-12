Українська ППО за ранок вже збила майже десяток дронів-"шахідів": де саме

Росіяни вранці середи, 12 жовтня, спробували атакувати північ України дронами-камікадзе "Шахед", але їх вчасно перехопили українські захисники.

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил України.

Так, над Миколаївщиною українські сили та засоби ППО збили аж дев'ять дронів-камікадзе "Shahed-136".

"Над Миколаївщиною сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збили дев’ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136", — сказано у повідомленні.

Зауважимо, що українська протиповітряна оборона відпрацювала відмінно і 10-11 жовтня під час масованих ракетних обстрілів РФ. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, за дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА "Shahed-136". За його словами, це результат якісної підготовки зенітників України, яку проводили польські колеги.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби українська авіація, ракетники та зенітники знищили ворожі склади та 20 пунктів управління окупантів, а також особовий склад ворога. Також ЗСУ "мінуснули" дві ворожі системи ППО.

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