В Україні ліквідували ще чотири канали нелегального виїзду чоловіків за кордон: фото

Ділки переправляли чоловіків через кордон з фіктивними документами, або поза пунктами пропуску.

У Дніпрі, в Одеській і Закарпатській областях затримано вісьмох організаторів нелегального переправлення чоловіків за кордон. За свої послуги вони брали з "клієнта" від майже 2 до 7 тисяч доларів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"За гроші вони "гарантували" своїм клієнтам переправлення за межі України на підставі підроблених документів або поза встановленими пунктами контролю. Зловмисники оцінювали свої "послуги" від 1,8 до 7 тис. дол. з людини. Сума залежала від терміновості і способів незаконного переміщення до іноземних країн", - йдеться у повідомленні.

Працівники СБУ спрацювали на випередження і запобігли реалізаціям злочинних схем.

Усім фігурантам повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За всіма викритими фактами тривають досудові розслідування.

Незаконний перетин кордону України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України діють обмеження на виїзд чоловіків за кордон. Проте від перших днів ухилянти намагаються втекти з України. У Державній прикордонній службі повідомили, що від початку дії воєнного стану в Україні під час спроби незаконно перетнути кордон загинули вже 11 чоловіків.

Від початку воєнного стану прикордонники затримали понад 8 тисяч чоловіків за спробу незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів анонсував можливість створення послуги "єВідрядження", за якою військовозобов'язані чоловіки зможуть перетинати кордон у зв'язку з поїздкою у відрядження після сплати застави в розмірі 200 тисяч гривень. Наразі уряд розглядає більш бюджетну опцію - 100 тисяч гривень. Однак терміни запускання нової послуги все ще залишаються невідомими.

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