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Намагались незаконно перетнути кордон: в Україні загинуло 11 ухилянтів

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Намагались незаконно перетнути кордон: в Україні загинуло 11 ухилянтів

Фото: Державна прикордонна служба України

В Україні від початку дії воєнного стану загинуло 11 ухилянтів.

Чоловіки намагались незаконно перетнути кордон, нехтуючи своєю безпекою. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

За даними прикордонників, від початку дії воєнного стану під час спроби незаконно перетнути кордон загинуло 11 ухилянтів, ще двох чоловіків вдалось врятувати, їх госпіталізували з обмороженням. 

Прикордонники попереджають, що у гірській місцевості кордону випало до 40 см снігу. Громадян України закликають не порушувати закони та не нехтувати власною безпекою. 

Нагадаємо, на кордоні з Молдовою затримали двох ухилянтів. Вони намагались втекти з України, проте їх затримали через запах парфумів.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
818
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