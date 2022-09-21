Експерт пояснив, на кого саме спрямовані ядерні погрози Путіна

Сьогодні Володимир Путін терміново звернувся до громадян Росії і оголосив про часткову мобілізацію. Також він сказав, що Росія отримає право на захист своїх територій будь-якою зброєю, включаючи ядерну.

Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, на кого саме спрямовані ядерні погрози кремлівського диктатора та чи боїться Захід його заяв.

Про це він ексклюзивно розповів ТСН.ua.

"На сьогодні це вже виправдання (погрози Путіна - ред.), це вже рефлексія. Навіть країни Заходу добре розуміють, що Росія зі своїм ядерним шантажем вже фактично ніхто та ніщо. Це все виключно їхня особиста рефлексія, яка немає ніякого ефекту, ніякого коефіцієнту корисної дії. Тому що всі добре розуміють, що Росія не використає ядерну зброю ані тактичного, ані стратегічного значення проти України, або проти будь якої іншої країни у світі, особливо, якщо це країна НАТО. Це також підтверджує велика кількість аналітики", - зазначив він.

За словами Коваленка, Росія не має можливості безпечно для себе використовувати свої міжконтинентальні балістичні ракети, тому що є дуже великий ризик, що ця ракета може вибухнути на території Росії, або у її повітряному просторі.

"Тому всі на Заході розуміють, що всі ці погрози – це блеф, який, можливо, використовують, щоб заспокоїти саме російських споживачів інформаційного фаст-фуду, що у них нібито все добре", - резюмував він.

Нагадаємо, Путін знову вибухнув погрозами світу застосувати ядерну зброю.

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