Чи варто Україні боятись нових погроз Путіна: експерт про ядерний шантаж Кремля

Президент Росії Володимир Путін не наважиться застосувати ядерну зброю проти України, оскільки розуміє, що США в такому випадку не залишаться осторонь.

Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов на Youtube-каналі ТСН, коментуючи погрози російського лідера.

Як зазначив Снєгирьов, в Кремлі перейшли на "прямий ядерний шантаж".

"Але давайте згадаємо і заяви американської сторони з цього приводу. Америка не залишиться осторонь, якщо буде нанесено тактичний ядерний удар по території України. Не йдеться навіть про союзників з блоку НАТО. Чітка заява з приводу того, що КНДР, Іран і Китай уважно спостерігають. Відповідно, Сполучені Штати не можуть дати слабину. Попередили вже, що є червоні лінії збоку Сполучених Штатів, які не варто переходити. Це не можуть не розуміти в Кремлі, це буде постріл собі в ногу", - пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 вересня знову вибухнув погрозами світу застосувати ядерну зброю. Очільник Кремля стверджує, що країни Заходу влаштували "ядерний шантаж" Росії, таким чином у разі загрози територіальній цілісності вона готова "використати всі наявні в себе засоби".

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