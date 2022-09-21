Стоит ли Украине бояться новых угроз Путина: эксперт о ядерном шантаже Кремля

Президент России Владимир Путин не решится применить ядерное оружие против Украины, поскольку понимает, что США в таком случае не останутся в стороне.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев на Youtube-канале ТСН, комментируя угрозы российского лидера.

Как отметил Снегирев, в Кремле перешли на "прямой ядерный шантаж".

"Но давайте вспомним и заявления американской стороны по этому поводу. Америка не останется в стороне, если будет нанесен тактический ядерный удар по территории Украины. Речь не идет даже о союзниках по блоку НАТО. Четкое заявление по поводу того, что КНДР, Иран и Китай внимательно наблюдают. Соответственно, Соединенные Штаты не могут дать слабину. Предупредили уже, что есть красные линии со стороны Соединенных Штатов, которые не стоит переходить. Это не могут не понимать в Кремле, это будет выстрел себе в ногу", — пояснил военный эксперт.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября снова разразился угрозами миру применить ядерное оружие. Глава Кремля утверждает, что страны Запада устроили "ядерный шантаж" России, таким образом, в случае угрозы территориальной целостности она готова "использовать все имеющиеся у себя средства".

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