Эксперт объяснил, на кого именно направлены ядерные угрозы Путина

Сегодня Владимир Путин срочно обратился к гражданам России и объявил о частичной мобилизации. Также он сказал, что Россия получит право на защиту своих территорий любым оружием, включая ядерное.

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, на кого именно направлены ядерные угрозы кремлевского диктатора и боится ли Запад его заявлений.

Об этом он эксклюзивно рассказал ТСН.ua.

"На сегодняшний день это уже оправдание (угрозы Путина — ред.), это уже рефлексия. Даже страны Запада хорошо понимают, что Россия со своим ядерным шантажом уже фактически никто и ничто. Это все исключительно их личная рефлексия, которая не имеет никакого эффекта, никакого коэффициента полезного действия. Потому что все хорошо понимают, что Россия не использует ядерное оружие ни тактического, ни стратегического значения ни против Украины ни против любой другой страны в мире, особенно если это страна НАТО. Это также подтверждает большое количество аналитики", — отметил он.

По словам Коваленко, у России нет возможности безопасно для себя использовать свои межконтинентальные баллистические ракеты, потому что есть очень большой риск, что эта ракета может взорваться на территории России, или в ее воздушном пространстве.

"Поэтому все на Западе понимают, что все эти угрозы – это блеф, который, возможно, используют, чтобы успокоить именно российских потребителей информационного фаст-фуда, что у них вроде бы все хорошо", — резюмировал он.

Напомним, Путин снова разразился угрозами мира применить ядерное оружие.

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