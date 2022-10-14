Їхня справа - розвідувати: репортаж ТСН про роботу українських військових агентів

Протягом семи місяців війни українські розвідники працюють у цілодобовому режимі. Саме завдяки відомостям, які вони здобули на Запорізькій ділянці фронту, днями вдалося знищити відразу шість ворожих пускових установок С-300. Натомість і самі розвідники, якщо обставини дозволяють, без вагань мінусують і окупантів, і їхню бойову техніку.

Що таке високотехнологічна й ударна розвідка - у сюжеті кореспондента ТСН.

Розвідники мають бути непомітними для ворога і вдень, і в темну пору доби. Склад групи завжди мінімальний. У кожного учасника наперед розписаний алгоритм дій. "Засоби для зупинки кровотечі, турнікети, бандажі. Намагаюся тримати все готове, щоби можна було взяти рюкзак і поїхати", - каже бойовий медик розвідувального підрозділу ЗСУ Богдан.

Залежно від завдання вони беруть лише найнеобхідніше. Іноді відмовляються навіть від їжі. Кожен зайвий грам, твердить боєць з позивним "Опер", може уповільнити групу. Натомість є речі, які зайвими бути не можуть. "У мене з собою дев'ять магазинів. Моментами для того йдемо в розвідку, щоб трошки їм (окупантам - Ред.) завдати удару", - розповів він.

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Під час одного з виходів військові з неба побачили замаскований передовий укріпрайон росіян. "Ми називаємо її "бомжарня". Там просто розвалини. Вони там зробили собі вогневі точки. Поставили туди кулемети. Час від часу з того району працює їхній БТР", - розповів військовослужбовець-розвідник підрозділу ЗСУ "Шева".

З тилових своїх позицій саме на цій ділянці фронту кілька тижнів поспіль окупанти дуже потужно обстрілюють прифронтові міста й селища вільної України з артилерії. Саме звідти у бік Запоріжжя запускають ракети та ударні безпілотники. Аби перевірити дані попередньої розвідки, група пішки наблизилась на мінімальну відстань до ворожих позицій.

До підготовленого місця вдалось дістатися, коли посеред майже тихого жовтневого ранку почали вибухати снаряди. До першого розвідувального старту готують максимально швидко. Це не було коригування вогню артилерії. Так просто збіглося. Коли український безпілотник вже долітав до позицій окупантів, у тому ж напрямку полетів подарунок окупантам. Приліт змусив окупантів розкрити своє розташування.

Картинка на моніторі та емоційні коментарі "Опера" - для "Сицилії" стали сигналом, що варто мерщій взятися за свою частину роботи. На підготовку безпілотного бомбардувальника досвідчений піротехнік витратив лічені хвилини. Навести дрон на ціль та атакувати рашистів з повітря стало справою рук "Опера".

У тій схованці, куди влучив український боєприпас, переховувались щонайменше четверо окупантів. Хлопці кажуть, що такий вихід вдалий. Чіткіше роздивитися результат роботи завадила ворожа арта. Чи ненайбільше підсумкам розвідвиходу зрадів бойовий медик групи, адже під час цього виходу не мав роботи. Після цього група у повному складі тихцем повертається до вихідної точки. Розвідники кажуть, що то найкращий результат бойового виходу.

Це тактика "малих порізів" у дії, кажуть розвідники. Такі повітряні атаки, крім того, що зменшують кількість боєздатних окупантів, дуже сильно впливають на ворога психологічно. От тільки дрони дуже вразлив. На фронті це нині розхідне знаряддя, якого сильно не вистачає нашим бійцям. Адже роботи, зізнаються воїни, ще дуже багато.

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