Актор Віктор Стороженко, який воює на передовій, вдруге став батьком

Український актор Віктор Стороженко, який захищає нашу країну у складі добровольчого батальйону "Свобода", вдруге став батьком.

Про це він розповів у сторіз своєї сторінки в Instagram. У 32-річного артиста "Молодого театру" та його дружини Анастасії народилася донька. Зазначимо, що дівчинка з'явилася на світ у Польщі, куди Стороженко вивіз дружину та старшого сина, 3-річного Мартіна з початком повномасштабного вторгнення РФ до України.

Віктор Стороженко з дружиною та сином / Фото: instagram.com/martinfildman

У програмі "Сніданок з 1+1" актор поділився, що вони дізналися про вагітність Насті за декілька днів до початку повномасштабної війни:

"Ми постали перед важливим рішенням, що нам з дружиною робити з дитиною. Бо війна. Ми тоді ще не уявляли, як можна жити під час війни. Все склалося добре", - сказав Віктор.

Віктор Стороженко з дружиною / Фото: instagram.com/martinfildman

Переконавшись, що родина в безпеці, Віктор заступив на захист країни.

"Поїхали до Лисичанська. Потім Сіверодонецьк, потім з Сіверодонецька нас відтягнули і потім під Зайцево, де я був поранений. Оце те, що я запам'ятаю на все життя. 10 серпня, 18:45. Якщо в пеклі є пекло, то це Зайцево. То це був бій під Зайцево. Це був той момент, коли я змирився зі своєю смертю", - розповів актор.

Віктора Стороженка поранили під Зайцево / Фото: instagram.com/martinfildman

Тоді уламок від ворожої міни потрапив Віктору в обличчя і ледь не позбавив ока. Зараз про це поранення нагадує шрам і душевний неспокій.

"У мене ж сталася психологічна травма, я ж зараз в психіатрії лікуюся. Усвідомлення, що ти міг померти 10 разів вже, воно накриває", - зізнався Стороженко.

Віктор Стороженко / Фото: instagram.com/martinfildman

Триматися Віктору допомагають щоденні дзвінки з дружиною, з якою Віктор постійно на зв'язку.

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