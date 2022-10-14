Воюющий на передовой актер Виктор Стороженко второй раз стал отцом

Украинский актер Виктор Стороженко, защищающий нашу страну в составе добровольческого батальона "Свобода", во второй раз стал отцом.

Об этом он рассказал в сторис своей страницы в Instagram. У 32-летнего артиста "Молодого театра" и его супруги Анастасии родилась дочь. Отметим, что девочка появилась на свет в Польше, куда Стороженко вывез жену и старшего сына, 3-летнего Мартина с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Виктор Стороженко с женой и сыном / Фото: instagram.com/martinfildman

В программе "Сніданок з 1+1" актер поделился, что они узнали о беременности Насти за несколько дней до начала полномасштабной войны:

"Мы предстали перед важным решением, что нам с женой делать с ребенком. Потому что война. Мы тогда еще не представляли, как можно жить во время войны. Все сложилось хорошо", — сказал Виктор.

Виктор Стороженко с супругой / Фото: instagram.com/martinfildman

Убедившись, что семья в безопасности, Виктор вступил в защиту страны.

"Поехали в Лисичанск. Затем Северодонецк, потом из Северодонецка нас оттащили и потом под Зайцево, где я был ранен. Вот то, что я запомню на всю жизнь. 10 августа, 18:45. Если в аду есть ад, то это Зайцево. Это был бой под Зайцево. Это был тот момент, когда я смирился со своей смертью", — рассказал актер.

Виктора Стороженко ранили под Зайцево / Фото: instagram.com/martinfildman

Тогда обломок от вражеской мины попал Виктору в лицо и чуть не лишил глаза. Сейчас об этом ранении напоминает шрам и душевное беспокойство.

"У меня же произошла психологическая травма, я сейчас в психиатрии лечусь. Осознание, что ты мог умереть 10 раз уже, оно накрывает", — признался Стороженко.

Виктор Стороженко / Фото: instagram.com/martinfildman

Держаться Виктору помогают ежедневные звонки с супругой, с которой Виктор постоянно на связи.

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