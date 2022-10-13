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Экс-участник Modern Talking раскритиковал санкции против России: Кличко ответил музыканту

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Экс-участник Modern Talking раскритиковал санкции против России: Кличко ответил музыканту

Владимир Кличко, Дитен Болен / Фото: Associated Press

Немецкий музыкант и продюсер Дитер Болен сделал скандальное заявление по поводу санкций против РФ.

Бывший участник немецкого музыкального дуэта Дитер Болен раскритиковал санкции, введенные против России из-за того, что страна напала на Украину.

В частности, знаменитость заявил, что из-за санкций против страны-агрессора в мире возник энергетический кризис. По его мнению, вопрос нужно было решать переговорами. Во время своего выступления Болен не упомянул о том, что санкции против РФ ввели из-за того, что страна развязала ужасную войну в Украине.

"Теперь мы должны терпеть холод. На мой взгляд, это все отстой", — заявил Болен.

Музыканту быстро ответил боксер Владимир Кличко. Он отметил, что санкции против РФ ввели из-за того, что страна-агрессор убивает украинцев. Спортсмен добавил, что энергетический кризис в мире возник именно из-за действий России.

"Вам все равно, что в нашей стране гибнут люди? Разве вас не беспокоит, что Путин хочет уничтожить нашу страну? Как вы вообще можете думать о том, чтобы продолжать сотрудничать с этой страной?" — написал в своем Twitter Кличко.

Боксер также призвал пользователей игнорировать тех, кто на кого повлияла российская пропаганда. Кличко отметил, что стоит не забывать о том, что в Украине до сих пор идет война.

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