Путин предлагает Турции стать газовым хабом и площадкой для формирования цен

Президент РФ считает, что транзит газа из "Северных потоков" можно совершать через Турцию.

Глава Кремля Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом решил продвинуть свою идею по созданию в Турции газового хаба для продажи газа в Европу и другие страны и площадкой для формирования цены на газ.

Об этом сообщают РосСМИ.

По мнению Путина, в таком "хаби" должны быть заинтересованы партнеры России. Москва "может произвести транзит газа через Черное море основным маршрутом поставки топлива".

"Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, мы могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продажи в третьи страны, прежде европейские — конечно, если они в этом заинтересованы. И в процессе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, это была бы площадка не только для поставок, но и определения цен… Сейчас они заоблачны, а мы могли бы спокойно регулировать их на нормальном рыночном уровне без какой-либо политической окраски", — заявил Путин.

Путин во время выступления также сказал, что взрывы на "Северных потоках" выгодны США, Польше и Украине.

Отметим, что транзит газа невозможен без стран ЕС, в частности, Болгарии, поэтому идея главы Кремля, скорее всего, потерпит крах.

Взрывы на "Северных потоках": что известно

Напомним, 26 сентября Дания сообщила об утечке газа из неработающего трубопровода "Северный поток-2" и трубопровода "Северный поток-1". Утечка зафиксирована в Балтийском море у берегов острова Борнгольм. Ряд государств, среди которых и Россия, заявили, что причиной аварий могли стать диверсии.