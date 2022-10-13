Первая ракетка Украины уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Румынии

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в 1/4 финала турнира WTA в румынском городе Клуж-Напока.

В матче 1/8 финала 25-летняя уроженка Новой Каховки, занимающая 45-е место в мировом рейтинге, обыграла бельгийку Исалин Бонавентюр (№126 WTA) - 6:3, 6:2.

Таким образом, первая ракетка Украины взяла реванш у Бонавентюр за поражение в августе 2018 года на турнире WTA в Вашингтоне.

В 1/4 финала Ангелина сыграет с победительницей поединка между китаянкой Синь Ю Ван (№80 WTA) и россиянкой Анной Блинковой (№138 WTA).

Отметим, что соревнования в Румынии стали для украинки первыми после августовского US Open. Тогда Калинина снялась с матча второго раунда из-за травмы и не выходила на корт в течение всего сентября.

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