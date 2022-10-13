Эрдоган "унизил" президента РФ Путина: в сети показали видео

Президент Турции Реджеп Эрдоган заставил Путина ждать официальной встречи. Это произошло во время выступления на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган "унизил" фюрера Путина. Во время выступления на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии главе Кремля пришлось ждать своего коллегу.

Соответствующее видео впоследствии появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что в комнату, где должна была состояться встреча, первым пришел Путин. Пока Эрдогана не было, фюрер перекатывался с ноги на ногу, ходил по аудитории и листал бумаги.

Уже потом в комнату вошел президент Турции Реджеп Эрдоган. В то же время российские пропагандисты как всегда нашли свое объяснение ситуации: якобы фюрер пришел на встречу раньше.

Спикер Путина впоследствии отметил, что во время общения Путина и Эрдогана тема Украины не поднималась.

Напомним, что Путин считает войну в Украине "крестовым походом" против коллективного Запада.

Читайте также: