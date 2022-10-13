Ердоган "принизив" президента РФ Путіна: в мережі показали відео

Президент Туреччини Реджеп Ердоган змусив Путіна чекати офіційної зустрічі. Це відбулося під час виступу на полях саміту Наради із взаємодії та заходів довіри в Азії.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган "принизив" фюрера Путіна. Під час час виступу на полях саміту Наради із взаємодії та заходів довіри в Азії очільнику Кремля довелося чекати свого колегу.
Відповідне відео згодом з’явилося в соцмережах.
На кадрах видно, що в кімнату, де повинна була відбутися зустріч, перший прийшов Путін. Поки Ердогана не було, фюрер перекочувався із ноги на ногу, ходив по аудиторії та гортав бумаги.
Вже потім в кімнату зайшов президент Туреччини Реджеп Ердоган. Водночас російські пропагандисти як завжди знайшли своє пояснення ситуації: начебто фюрер прийшов на зустріч раніше.
Речник Путіна згодом зазначив, що під час спілкування Путіна та Ердогана тема України не підіймалася.
Нагадаємо, що Путін вважає війну в Україні "хрестовим походом" проти колективного Заходу.
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