Ердоган "принизив" президента РФ Путіна: в мережі показали відео

Президент Туреччини Реджеп Ердоган змусив Путіна чекати офіційної зустрічі. Це відбулося під час виступу на полях саміту Наради із взаємодії та заходів довіри в Азії.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган "принизив" фюрера Путіна. Під час час виступу на полях саміту Наради із взаємодії та заходів довіри в Азії очільнику Кремля довелося чекати свого колегу.

Відповідне відео згодом з’явилося в соцмережах.

На кадрах видно, що в кімнату, де повинна була відбутися зустріч, перший прийшов Путін. Поки Ердогана не було, фюрер перекочувався із ноги на ногу, ходив по аудиторії та гортав бумаги.

Вже потім в кімнату зайшов президент Туреччини Реджеп Ердоган. Водночас російські пропагандисти як завжди знайшли своє пояснення ситуації: начебто фюрер прийшов на зустріч раніше.

Речник Путіна згодом зазначив, що під час спілкування Путіна та Ердогана тема України не підіймалася.

Нагадаємо, що Путін вважає війну в Україні "хрестовим походом" проти колективного Заходу.

Читайте також: