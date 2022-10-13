У Держдепі розповіли про загибель громадянина США на Донбасі

Причин його смерті поки що не розкривають.

У Держдепі США повідомили, що громадянин Сполучених Штатів нещодавно загинув у східній частині Донбасу.

Про це пише CNN.

Зазначається, що сім'ю загиблого вже проінформували про трагедію.

"Ми підтримуємо зв'язок з сім'єю та надаємо всю необхідну допомогу. З поваги до приватного життя сім'ї у цей скрутний час нам нічого додати", – розповів він.

Системи ППО для України

Надання Україні систем протиповітряної оборони було головною темою засідання у форматі "Рамштайн", перша частина якого відбулася 12 жовтня.

Ще до зустрічі український президент Володимир Зеленський заявив про очікування прогресу щодо надання систем ППО, ПРО, інших видів озброєння і боєприпасів.

На "Рамштайні" міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про передавання Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 млн євро.

Зауважимо, що 11 жовтня Україна отримала від Німеччини систему ППО IRIS-T.