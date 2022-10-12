Нідерланди допоможуть українській ППО збивати ворожі ракети

Після масованої ракетної атаки РФ на українські міста уряд Нідерландів вирішив надати ЗСУ додаткові зенітні ракети для посилення захисту неба.

У середу, 12 жовтня, на зустрічі країн-учасниць НАТО у форматі “Рамштайн” у Брюсселі міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про передавання Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 мільйонів євро.

Про це повідомляє видання De Telegraaf.

У повідомленні йдеться, що уряд Нідерландів зазвичай неохоче розкриває інформацію про конкретну військову підтримку Україні, але цього разу зроблено виняток, щоб продемонструвати, що останні ракетні обстріли Росії не залишилися без наслідків.

"Єдиний результат, якого досягне Путін – це те, що ми будемо постачати ще більше [військової допомоги] через такого роду атаки", – сказала пані міністр.

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Нідерландські ракети будуть використовуватися в засобах протиповітряної оборони, які поставляються іншими країнами. Про точну кількість і тип ракет міністерка не повідомила.

Також Нідерланди розглядають можливість надання обладнання, яке українська армія зможе використовувати взимку.

“Ми розглядаємо всю палітру того, що потрібно Україні. Ми можемо постачати допомогу в багатьох сферах”, - наголосила Кайса Оллонгрен.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив 12 жовтня, що шоста зустріч у форматі "Рамштайн" є історичною для України через ухвалення рішень про надання державі систем ППО.

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