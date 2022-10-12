Німеччина пообіцяла передати Україні Panzerhaubitze 2000 та MARSII: коли саме

У найближчі тижні Україна отримає німецькі самохідні артустановки та реактивні системи залпового вогню.

У Міноборони Німеччини повідомили, що передадуть Україні у найближчі тижні САУ Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ MARSII.

Про це оборонне відомство ФРН повідомило 12 жовтня в межах засідання у форматі "Рамштайн".

"Зустріч у форматі Рамштайн в особливий час: російські ракетні обстріли та часткова мобілізація, фіктивні референдуми, український контрнаступ. Ми координуємо нашу постійну підтримку. У найближчі кілька тижнів PzH2000 і MARSII будуть передані Україні", – йдеться в заяві.

Що відомо про військову допомогу від Німеччини

Міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт 8 жовтня анонсувала надання Україні загалом 100 танків із Греції та Словаччини, а також системи ППО IRIS-T.

Вже 11 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Німеччина передала Україні IRIS-T. Він додав, що американські ЗРК середньої дальності NASAMS "вже їдуть".

ЗРК IRIS-T має дуже потужні характеристики, зауважили в Повітряних силах ЗСУ. Комплекс має хороші радар та ракети.

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