Які перспективи ЗСУ у подальшому звільненні Луганщини: відповідь експерта

Найближчий рубіж, на якому окупанти можуть триматися — по річці Айдар.

Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих вважає, що рельєф місцевості Луганської області дуже сприятливий для подальшого розвитку контрнаступу української армії.

Про це Валерій Рябих сказав в інтерв'ю Уніан.

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Він пояснив, що рельєф Луганщини – степова зона з оброблюваними сільськогосподарськими полями, з рідким вкрапленням населених пунктів, де немає лісів, в яких російська могли б побудувати лінію оборони, та відсутня розвинена мережа доріг, яка б допомогла росіянам організувати логістичне постачання. Це дозволить ЗСУ вийти на рубежі контролю основних маршрутів та перерізати їх.

За його словами, найближчий рубіж, на якому окупанти можуть триматися — по річці Айдар. Це Біловодськ, Старобільськ, Новоайдар і до Щастя. За винятком невеликої міської агломерації Рубіжне-Сєвєродонецьк-Лисичанськ, територія тут дуже мало заселена.

"Тож саме довкола утримання цих міст противник буде концентруватися. Але це нічого не дасть, якщо обвалиться північна ділянка фронту Луганської області", - зазначив експерт.

Деокупація Луганщини: що відомо

Після контрнаступу на Харківщині українська армія почала звільняти тимчасово окуповані населені пункти Луганської області. Станом на 9 жовтня відомо ппро звільнення таких населених пунктів: Новолюбівки, Невське, Греківки, Новоєгорівки, Надії, Андріївки, Стельмахівки.

Військовий експерт Олег Жданов інформує, що Бахмут та Соледар - це ворота до Слов'янська та Краматорська. Тут тривають надзвичайно важкі бої. Там противник вже не діє методами концентрованого удару, він діє окремими підрозділами, застосовуючи усю свою артилерію. Російська армія, попри величнезні втрати, намагається наступати на Бахмутському напрямку.

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