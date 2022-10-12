Какие перспективы ВСУ в дальнейшем освобожждении Луганщины: ответ эксперта

Ближайший рубеж, на котором оккупанты могут держаться — по реке Айдар.

Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых считает, что рельеф местности Луганской области очень благоприятен для дальнейшего развития контрнаступления украинской армии.

Об этом Валерий Рябых сказал в интервью Униану.

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Он пояснил, что рельеф Луганщины – степная зона с обрабатываемыми сельскохозяйственными полями, с редким вкраплением населенных пунктов, где нет лесов, в которых русский мог бы построить линию обороны, и отсутствует развитая сеть дорог, которая помогла бы россиянам организовать логистическое поста. Это позволит ВСУ выйти на рубеж контроля основных маршрутов и перерезать их.

По его словам, ближайший рубеж, на котором оккупанты могут держаться — по реке Айдар. Это Беловодск, Старобельск, Новоайдар и к Счастью. За исключением небольшой городской агломерации Рубежное-Северодонецк-Лисичанск, территория здесь очень мало заселена.

"Итак, вокруг содержания этих городов противник будет концентрироваться. Но это ничего не даст, если рухнет северный участок фронта Луганской области", — отметил эксперт.

Деокупация Луганской области: что известно

После контрнаступления в Харьковской области украинская армия начала освобождать временно оккупированные населенные пункты Луганской области. По состоянию на 9 октября известно об увольнении таких населенных пунктов: Новолюбовки, Невское, Грековки, Новоегоровки, Надежды, Андреевки, Стельмаховки.

Военный эксперт Олег Жданов информирует, что Бахмут и Соледар – это ворота в Славянск и Краматорск. Здесь продолжаются очень тяжелые бои. Там противник уже не действует методами концентрированного удара, он действует отдельными подразделениями, применяя всю свою артиллерию. Русская армия, несмотря на огромные потери, пытается наступать на Бахмутском направлении.

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