Дожал ли Путин Лукашенко: почему активизировались удары по Украине с территории Беларуси

В последнее время активизировались удары по Украине с территории Белоруссии. Что это значит?

Удары по Украине с территории Беларуси могут свидетельствовать об усилении давления со стороны Кремля на руководство Беларуси по поводу выполнения обязательств, которые самопровозглашенный президент Республики Александр Лукашенко взял на себя по участию в так называемой "специальной военной операции". Чтобы наконец дожать его к участию в войне против Украины, чтобы он приказал об участии в войне белорусских военных.

Такое мнение высказал военный эксперт Валерий Рябых.

"Не исключаю, что такой приказ может быть не выполнен. Вероятность этого высока. Дело в том, что у белорусских военных нет особой мотивации для участия в войне против Украины. Кроме того, менталитет белорусских военных все-таки имеет отличия от менталитета россиян, сросшихся на имперские морали. А игнорирование такого приказа будет равносильно падению белорусского режима", — добавил эксперт.

Что нужно Украине для противоракетной обороны

По его словам, Украина на всех возможных площадках настаивает на том, что требует больше ПВО и ПРО. В частности, они необходимы, чтобы уничтожить российскую ядерную ракету, если Кремль все же отважится применить ядерное оружие.

"У нас есть системы, рассчитанные на сбыт отдельных видов ракет. Но для обеспечения противоракетной обороны нужны несколько иные образцы. По отдельным видам ракет, к сожалению, ПВО до сих пор не достигает стопроцентной эффективности", — сказал эксперт.

Однако, по мнению Рябых, на фоне ядерных угроз РФ Украине нужно актуализировать возможность получения систем противоракетной обороны.

В первую очередь речь идет об американских ПРО. Дело в том, что NASAMS – система короткого радиуса действия, обеспечивающая сбивание целей на небольших расстояниях. Но ракеты должны уничтожаться на траектории подлета. Для этого используются системы ПРО среднего и дальнего радиуса деяния. К примеру, такие как Patriot. Их в ВСУ пока нет.

Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск: что известно

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко заявил о военной угрозе своей стране и обвинил Украину в подготовке наступления.

В то же время, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заверили, что сегодня нет признаков формирования наступательной военной группировки на территории Беларуси, хотя Лукашенко и продолжает предоставлять Путину плацдарм для ударов по Украине. Кроме того, РФ опрокидывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136, а белорусский оборонно-промышленный комплекс уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной во время боевых действий.

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