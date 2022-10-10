Над центральной Украиной летают дроны-камикадзе, запущенные из Беларуси

В Евросоюзе призвали РБ запретить использовать свою территорию, как пусковую площадку для российских ракет.

В Воздушных силах сообщили, что в понедельник, 10 октября, над Киевщиной сбили два иранских дрона-камикадзе "Шахид". Спикер ведомства отметил, что беспилотники были запущены с территории Беларуси.

Об этом сообщил спикер командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

Между тем, в ЕС отреагировали на помощь РФ Беларусью. Спикер ЕС Питер Станопризвал РБ запретить использовать свою территорию как пусковую площадку для российских ракет и пообещал ответить в случае создания российско-белорусской группировки войск.

"Мы слышали, что лукашенко объявил о создании так называемой российско-белорусской группы войск. Мы пока не знаем деталей, но если это будет продолжаться, это будет означать еще одно направление эскалации и не останется без ответа со стороны Европейского Союза. Эти меры лукашенко обостряют ситуацию По безопасности во всем регионе. Позвольте мне напомнить, что все эти шаги белорусского режима идут против воли большинства белорусского населения, и ответом на них будут новые и строгие ограничительные меры со стороны ЕС", — подчеркнул спикер ЕС.

Угроза со стороны Беларуси

Напомним, с сообщением Минобороны Беларуси, Путин и Лукашенко разворачивают совместную группировку войск у границы Украины.

Лукашенко также заявил, что якобы НАТО и страны Европы угрожают Беларуси ядерным ударом и хотят "втянуть ее в войну против Украины".

В Министерстве внутренних дел отреагировали на решение России и Беларуси о развертывании совместной региональной группировки войск. Советник главы МВД, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, что Лукашенко может пополнить российскую армию, предоставив ей от 5 до 7 тысяч солдат.

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