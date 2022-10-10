Программу защиты украинцев в странах Европейского союза продлят до 2024 года

Важно сообщение для украинцев, которые из-за войны войны находятся за границей. Программа временной защиты украинцев, покинувших страну из-за военных действий и переехавших в ЕС, продлена

Как минимум до марта 2024 года, - сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

«Временная защита будет действовать, по меньшей мере, до марта 2024 года», – заявила еврокомиссар.

По состоянию на 4 октября с начала войны с Россией было сделано около 4,3 млн. регистраций для получения временной защиты на территории ЕС, из них 2,3 млн заявлений поступило от женщин.

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