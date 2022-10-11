Россия перебрасывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136

РФ завезла на территорию Беларуси уже 32 БПЛА и планирует привезти еще восемь.

Россия продолжает перебрасывать на территорию Беларуси иранские дроны-камикадзе Shahed-136. В российской армии они переименованы в "Герань-2".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Так, по состоянию на 10 октября на территорию Беларуси было завезено 32 таких БПЛА. Известно, что до 14 октября планируется завезти еще восемь.

Также Беларусь предоставляет российской армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов. В частности, на железнодорожную станцию "Кировская" в Крым прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами – 12 вагонов/492 тонны. Он был отправлен из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов в Добруше в Гомельской области.

В ближайшее время запланировано перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения ВС в Беларуси.

В качестве основных так называемых поставщиков выступают:

46 арсенал хранения ракет и боеприпасов (Бронная Гора, Брестская обл.);

43 арсенал хранения ракет и боеприпасов (Дубецкое, Гомельская обл.);

391 артиллерийская база боеприпасов (Бобр, Минская обл.);

969 база резерва танков (Уречье, Минская обл.);

288 база резерва автомобилей (Старые Дороги, Минская обл.).

Грузы должны прибыть на железнодорожные станции Каменска (Каменск-Шахтинский) и Марцево (Таганрог) Ростовской области РФ.

Напомним, что на рассвете 11 октября российская армия атаковала южные регионы Украины дронами-камикадзе. Восемь вражеских БПЛА были сбиты над Одесской и Николаевской областями.

Никополь в Днепропетровской области атаковали иранскими дронами-камикадзе

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