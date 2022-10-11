Росія перекидає до Білорусі іранські дрони-камікадзе Shahed-136

РФ завезла на території Білорусі вже 32 БПЛА та планує привезти ще вісім.

Росія продовжує перекидати на територію Білорусі іранські дрони-камікадзе Shahed-136. У російській армії вони перейменовані на "Герань-2".

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, станом на 10 жовтня на територію Білорусі було завезено 32 таких БПЛА. Відомо, що до 14 жовтня планується завезти ще вісім.

Також Білорусь надає російській армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію "Кіровська" в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони. Він був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів у Добруші, що в Гомельській області.

У найближчий час заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС бБілорусі.

В ролі основних так званих постачальників виступають:

46 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Бронна Гора, Брестська обл.);

43 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Дубецьке, Гомельська обл.);

391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська обл.);

969 база резерву танків (Уріччя, Мінська обл.);

288 база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська обл.).

Вантажі мають прибути на залізничні станції "Каменска" (Каменськ-Шахтинський) та "Марцево" (Таганрог) Ростовської області РФ.

Нагадаємо, що на світанку 11 жовтня російська армія атакувала південні регіони України дронами-камікадзе. Вісім ворожих БПЛА було збито над Одеською та Миколаївською областями.

Нікополь на Дніпропетровщині атакували іранськими дронами-камікадзе

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