РФ на світанку атакувала південь України дронами-камікадзе

Іранські дрони-камікадзе збили над Миколаївщиною та Одещиною.

Зранку 11 жовтня Росія атакувала південні регіони України дронами-камікадзе Shahed-136. Їх збили сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Так, над Миколаївською областю було збито п'ять дронів, над Одеською - ще три.

Нагадаємо, що українські військові вже знають, як знешкоджувати іранські дрони-камікадзе. Їх збивали як зі стрілецької зброї, ЗРК та винищувачів.

Військовий експерт пояснив, що Shahed-136 становлять небезпеку не для військових, а для цивільних людей, а також стаціонарних цивільних об'єктів.

Нова підступна небезпека - росіяни почали гатити дронами-камікадзе по різних регіонах!

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