Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ на світанку атакувала південь України дронами-камікадзе

Дата публікації
Перегляди
7715
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
РФ на світанку атакувала південь України дронами-камікадзе

Фото: Associated Press

Іранські дрони-камікадзе збили над Миколаївщиною та Одещиною.

Зранку 11 жовтня Росія атакувала південні регіони України дронами-камікадзе Shahed-136. Їх збили сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Так, над Миколаївською областю було збито п'ять дронів, над Одеською - ще три.

Нагадаємо, що українські військові вже знають, як знешкоджувати іранські дрони-камікадзе. Їх збивали як зі стрілецької зброї, ЗРК та винищувачів. 

Військовий експерт пояснив, що Shahed-136 становлять небезпеку не для військових, а для цивільних людей, а також стаціонарних цивільних об'єктів.

Нова підступна небезпека - росіяни почали гатити дронами-камікадзе по різних регіонах!

Нова підступна небезпека - росіяни почали гатити дронами-камікадзе по різних регіонах!

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація