У чому головна небезпека іранських "шахідів" для українців: пояснення експерта

На думку експерта, ці дрони становлять небезпеку більше не для військових, а для цивільних людей та стаціонарних цивільних об'єктів.

Українські військові вже знають, як знешкоджувати іранські дрони Shahed-136. Зокрема, була інформація, що їх збивали як зі стрілецької зброї, ЗРК та винищувачів.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський у коментарі "24 каналу".

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За його словами, не існує системи ППО, яка б гарантовано збивала усі повітряні цілі. Саме тому окупантам вдалося прорватися до Білої Церкви і це не дивно. Також частину дронів вдалося збити на Півдні.

"Ми збили половину. Непоганий результат. Ці дрони становлять небезпеку, але не для військових. Вони знають, що з ними робити. Вони становлять небезпеку для цивільних людей та стаціонарних цивільних об'єктів. Їх можна сприймати як нову сторінку терористичної активності Росії у війні", – зазначив Грабський.

Експерт пояснив, що кількість цих дронів не є безмежною, тому окупанти зараз намагаються ними психологічно вплинути.

"Потрібно зберігати холодний розум та навчитися ще ефективніше збивати іранські дрони й подумати, як вберегти об'єкти інфраструктури", – підсумував він.

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня російська армія завдала удару дронами-камікадзе по місту Біла Церква Київської області. Росія використала дрони Shahed-136. Зафіксовано шість влучань та вибухів. Внаслідок ворожого удару постраждала одна людина. Крім того, зазнала пошкоджень інфраструктура міста.

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