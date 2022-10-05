В чем главная опасность иранских "шахидов" для украинцев: объяснение эксперта

По мнению эксперта, эти дроны представляют опасность больше не для военных, а для гражданских людей и стационарных гражданских объектов.

Украинские военные уже знают, как обезвредить иранские дроны Shahed-136. В частности, была информация, которую избивали как из стрелкового оружия, ЗРК и истребителей.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в комментарии "24 канала".

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По его словам, не существует системы ПВО, которая гарантированно сбивала бы все воздушные цели. Именно поэтому оккупантам удалось прорваться в Белую Церковь и это не удивительно. Также часть дронов удалось сбить на Юге.

"Мы сбили половину. Неплохой результат. Эти дроны представляют опасность, но не для военных. Они знают, что с ними делать. Они представляют опасность для гражданских людей и стационарных гражданских объектов. Их можно воспринимать как новую страницу террористической активности России в войне", – отметил Грабский.

Эксперт пояснил, что количество этих дронов не безгранично, поэтому оккупанты сейчас пытаются психологически воздействовать ими.

"Нужно сохранять холодный ум и научиться еще эффективнее сбивать иранские дроны и подумать, как уберечь объекты инфраструктуры", – подытожил он.

Напомним, в ночь на 5 октября российская армия нанесла удар дронами-камикадзе по городу Белая Церковь Киевской области. Россия использовала дроны Shahed-136. Зафиксировано шесть попаданий и взрывов. В результате вражеского удара пострадал один человек. Кроме того, получила повреждения инфраструктура города.

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