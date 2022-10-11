Росія атакувала Ладижинську ТЕС у Вінницькій області дронами-каміказде: що відомо

Росія зранку 11 жовтня атакувала Вінницьку область.

Зокрема, була здійснена атака на Ладижиську ТЕС дронами-камікадхе Shahed-136.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Бозров в Telegrame.

"Здійснена атака на Ладижиську ТЕС. 2 дрони-камікадзе Shahed-136. Усі служби працюють. Дотримуйтесь заходів безпеки під час повітряної тривоги", - написав він.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога. Наразі вона триває, залишайтеся в укриттях.

Обстріл ТЕС в Україні

Росія 10 жовтня здійснила масований ракетний обстріл України, зокрема і ТЕС.

Внаслідок однієї з атак пожежа виникла на Бурштинській ТЕС. Станом на 16 годину пожежа була ліквідована. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук на своїй сторінці у Facebook.

В українській розвідці розкрили деталі, як Кремль готувався до масованих атак по Україні. Основною метою РФ було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.

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