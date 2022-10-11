Россия атаковала ТЭС в Винницкой области дронами-камиказде: что известно

Россия с утра 11 октября атаковала Винницкую область.

В частности, была совершена атака на Ладыжскую ТЭС дронами-камикадхе Shahed-136.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Бозров в Telegrame.

"Совершена атака на Ладыжскую ТЭС. 2 дрона-камикадзе Shahed-136. Все службы работают. Соблюдайте меры безопасности во время воздушной тревоги", — написал он.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога. Пока она продолжается, оставайтесь в укрытиях.

Обстрел ТЭС в Украине

Россия 10 октября осуществила массированный ракетный обстрел Украины, в том числе и ТЭС.

В результате одной из атак пожар возник на Бурштынской ТЭС. По состоянию на 16 часов пожар был ликвидирован. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук на своей странице в Facebook.

В украинской разведке раскрыли детали, как Кремль готовился к массированным атакам по Украине. Основной целью РФ было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности.

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