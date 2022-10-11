РФ на рассвете атаковала юг Украины дронами-камикадзе

Утром 11 октября Россия атаковала южные регионы Украины дронами-камикадзе Shahed-136. Их сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Так, над Николаевской областью было сбито пять дронов, над Одесской – еще три.

Напомним, что украинские военные уже знают, как обезвреживать иранские дроны-камикадзе. Их избивали как из стрелкового оружия, ЗРК и истребителей.

Военный эксперт объяснил, что Shahed-136 представляет опасность не для военных, а для гражданских людей, а также стационарных гражданских объектов.

Новая коварная опасность - россияне начали бить дронами-камикадзе по разным регионам!

Читайте также: