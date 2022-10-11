РФ на рассвете атаковала юг Украины дронами-камикадзе

Иранские дроны-камикадзе сбили над Николаевщиной и Одесщиной.
Утром 11 октября Россия атаковала южные регионы Украины дронами-камикадзе Shahed-136. Их сбили силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Так, над Николаевской областью было сбито пять дронов, над Одесской – еще три.
Напомним, что украинские военные уже знают, как обезвреживать иранские дроны-камикадзе. Их избивали как из стрелкового оружия, ЗРК и истребителей.
Военный эксперт объяснил, что Shahed-136 представляет опасность не для военных, а для гражданских людей, а также стационарных гражданских объектов.
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