На Хмельниччині збили дрон-камікадзе Shahed-136

У вівторок, 11 жовтня, у Хмельницькій області сили протиповітряної оборони збили ворожий дрон-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергй Гамалій.

"Мінус один ворожий "Shahed-136" країни-терористки", - написав очільник області.

До слова, близько 08:00 в області оголосили повітряну тривогу. У Мережі з'явилася інформація про звуки вибухів. Згодом в ОВА повідомили, що працює ППО. Станом на 10:20 тривога триває.

Масова повітряна тривога 11 жовтня

У вівторок зранку, 11 жовтня, в Україні почалася маштабна повітряна тривога. Спочатку повідомлялося про запуски ракет з Ту-95 з Каспійського напрямку. Близько 10:00 російська армія запустила ще десять ракет, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Людей просяь не нехтувати повітряною тривогою і перебувати в укриттях. Зокрема, над Київщиною було збито дві ракети.

Зранку 11 жовтня Росія атакувала Ладижиську ТЕС у Вінницькій області дронами-каміказде.

Читайте також: