У Хмельницькій області чути вибухи: працює ППО

Сьогодні вранці, 11 жовтня, під час оголошенння повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали вибухи. В регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Усім жителям Хмельниччини рекомендовано пройти в укриття.

Нагадаємо, в Україні зранку 11 жовтня оголошена масштабна повітряна тривога. Сирени лунають майже у всіх областях країни.

Під час ранкової тривоги ЗМІ повідомляли про вибухи у Рівному, де за попереднтою інформацією працює ППО. Також місцеві повідомляли про звуки вибухів у Кривому Розі та в Одеській області. Окрім цього зранку 11 жовтня армія РФ атакувала Ладижинську ТЕС у Вінницькій області двома дронами-каміказде.

Ракетна атака Росії по Україні 10 жовтня

Напередодні, 10 жовтня, РФ завдала масованого ракетного удару по низці міст України, зокрема по Києву, Запоріжжю, Харкову, Львову, Тернополю, Дніпру та іншим населених пунктах. Окупанти випустили по Україні 83 ракети, 43 з них збито. Сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та Києві.

Внаслідок атаки загинули 14 людей, ще 97 – травмовані. Понад 1300 населених пунктів залишаються знеструмленими.

За 10 жовтня росіяни випустили ракет і безпілотників по Україні на $400–700 мільйонів.

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