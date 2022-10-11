В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: терміново пройдіть до укриттів (мапа)

Майже вся Україна "червона".
В Україні зранку 11 жовтня оголошена масштабна повітряна тривога.
Сирени лунають майже у всіх областях країни.
Необхідно терміново пройти до укриттів!
Станом на 8.54 карта повітряних тривог України виглядає так:
Нагадаємо, зранку 11 жовтня Росія атакувала Ладижиську ТЕС у Вінницькій області дронами-каміказде.
Ракетна атака Росії по Україні: що відомо
10 жовтня Росія здійснила масований ракетний обстріл багатьох міст України.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія випустила по Україні 83 ракети. З них 43 збила протиповітряна оборона. Окрім того, зафіксовано 12 дронів-камікадзе, дев'ять із них збиті.
Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, російські ракети атакували чотири райони Києва: Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський.
У Львові ворожий удар пошкодив об'єкти критичної інфраструктури, близько 90% міста залишилося без електропостачання.
Ракети, якими Росія завдала ударів по Києву та іншим містам України 10 жовтня, мають дальність півтори-дві з половиною тисячі кілометрів, розповів військовий експерт Олег Жданов.
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