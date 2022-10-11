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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: терміново пройдіть до укриттів (мапа)

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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: терміново пройдіть до укриттів (мапа)

Фото: ТСН.ua

Майже вся Україна "червона".

В Україні зранку 11 жовтня оголошена масштабна повітряна тривога. 

Сирени лунають майже у всіх областях країни. 

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Необхідно терміново пройти до укриттів!

Станом на 8.54 карта повітряних тривог України виглядає так:

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Нагадаємо, зранку 11 жовтня Росія атакувала Ладижиську ТЕС у Вінницькій області дронами-каміказде.

Ракетна атака Росії по Україні: що відомо

10 жовтня Росія здійснила масований ракетний обстріл багатьох міст України

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія випустила по Україні 83 ракети. З них 43 збила протиповітряна оборона. Окрім того, зафіксовано 12 дронів-камікадзе, дев'ять із них збиті.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, російські ракети атакували чотири райони Києва: Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський.

У Львові ворожий удар пошкодив об'єкти критичної інфраструктури, близько 90% міста залишилося без електропостачання.

Ракети, якими Росія завдала ударів по Києву та іншим містам України 10 жовтня, мають дальність півтори-дві з половиною тисячі кілометрів, розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна ВеличкоТетяна Величко
Дата публікації
Перегляди
32к
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