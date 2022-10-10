У Генштабі розповіли, чи є загроза наступу з території Білорусі

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

Режим самопроголошеного президента Білорусі і надалі підтримує збройну агресію Путіна та РФ, надає плацдарми для завдання ударів по території України та зброю.

Це констатували у Генштабі.

Водночас, українців запевнили, що формування наступального угруповання не відзначено, загрози наступу з території республіки Білорусь станом на 10 жовтня немає.

За поточну добу, 10 жовтня, армія Росії скоїла понад 93 артилерійських обстріли, що майже втричі більше ніж за минулу добу. Окрім позицій військ ЗСУ, вогневого впливу зазнали і населені пункти. Найбільш постраждали Нікополь, Вищетарасівка та Новокиївка.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода, Вірнопілля та Миропілля; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також танків, в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна та Стельмахівка; на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема в районі населеного пункту Білогорівка; на Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Сіверськ, Соледар, Бахмут, Майорськ, Курдюмівка та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вогневого ураження зазнали райони Первомайського, Вугледара, Невельського та Мар’їнки. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали Залізничне, Білогірʼя, Времівка, Дорожнянка, Темирівка та Червоне. На Південнобузькому напрямку ворог посилив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Україна під обстрілами Росії 10 жовтня

Від ранку 10 жовтня росіяни завдавали потужних ракетних та авіаційних ударів по багатолюдних мирних українських містах. Окупанти бомбили Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Серед цивільних є загиблі.

Загалом протягом доби окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари. ППО знищила 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, росіяни 10 жовтня вдарили ракетами в 12 областях і Києві, загинуло 11 осіб. У ДСНС розповіли про наслідки російського терору в Україні.

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