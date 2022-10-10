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ЗСУ ліквідували на Херсонщині російський штурмовик

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ЗСУ ліквідували на Херсонщині російський штурмовик

Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

На Херсонщині збили ворожий штурмовик.

Повітряні сили України сьогодні, 10 жовтня, близько 14:30 збили російський штурмовик.  

Про це повідомляє пресслужба повітряного командування "Південь".

"На Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 жовтня у Ростовській області Росії розбився військовий літак Су-25, який мав здійснити бойовий виліт.

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Дата публікації
Перегляди
338
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