ВСУ ликвидировали в Херсонской области российский штурмовик

В Херсонской области сбили вражеский штурмовик.
Воздушные силы Украины сегодня, 10 октября, около 14:30 сбили российский штурмовик.
Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования "Юг".
"На Херсонщине подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.
Напомним, 10 октября в Ростовской области России разбился военный самолет Су-25, который должен был совершить боевой вылет.
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