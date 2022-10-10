ВСУ ликвидировали в Херсонской области российский штурмовик

В Херсонской области сбили вражеский штурмовик.

Воздушные силы Украины сегодня, 10 октября, около 14:30 сбили российский штурмовик.

Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования "Юг".

"На Херсонщине подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 октября в Ростовской области России разбился военный самолет Су-25, который должен был совершить боевой вылет.

Читайте также: