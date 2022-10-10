У Ростовській області розбився ще один військовий літак, пілот загинув

Вчора, 9 жовтня, також повідомлялось про аварію військового літака.
Сьогодні, 10 жовтня, у Ростовській області Росії розбився військовий літак Су-25, який мав здійснити бойовий виліт, також загинув пілот.
Про це повідомляє Telegram-канал Медуза — LIVE.
За даними каналу, літак вилетів із аеродрому військової частини 75391 на бойовий виліт. Він зазнав аварії в полі в районі хутора Рогалик Міллерівського району Ростовської області. Причини з'ясовуються.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що у Ростовській області розбився військовий літак Су-24, який нібито призначався для навчальних польотів.
Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ збили 2 ворожі дрони-камікадзе, літак та авіаційну керовану ракету.
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