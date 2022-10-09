У Ростовській області Росії розбився військовий літак: що сталося

На літаку нібито не було озброєнь, а сам він призначався для навчальних польотів.
У Ростовській області Росії розбився військовий літак Су-24, який нібито призначався для навчальних польотів.
Про це 9 жовтня повідомив Телеграм-канал Baza.
"Військовий літак (імовірно Су-24) зазнав аварії неподалік хутора Сибірки. За попередньою інформацією, літак не ніс озброєнь та призначався для навчальних польотів. Пілоти встигли катапультуватись", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня, сили протиповітряної оборони збили російський літак, ймовірно Су-25 на Миколаївщині та дрон Shahed-136, яким намагались атакувати Одесу.
Читайте також:
- ЗСУ звільнили від окупантів ще одне село на Луганщині
- ЗСУ звільнили на Херсонщині понад 1170 квадратних кілометрів територій - Гуменюк
- "Перестріляли взвод за 1 хвилину": мобілізований окупант після 12 днів на фронті здався в полон ЗСУ