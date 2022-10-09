У Ростовській області Росії розбився військовий літак: що сталося

На літаку нібито не було озброєнь, а сам він призначався для навчальних польотів.

У Ростовській області Росії розбився військовий літак Су-24, який нібито призначався для навчальних польотів.

Про це 9 жовтня повідомив Телеграм-канал Baza.

"Військовий літак (імовірно Су-24) зазнав аварії неподалік хутора Сибірки. За попередньою інформацією, літак не ніс озброєнь та призначався для навчальних польотів. Пілоти встигли катапультуватись", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня, сили протиповітряної оборони збили російський літак, ймовірно Су-25 на Миколаївщині та дрон Shahed-136, яким намагались атакувати Одесу.

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