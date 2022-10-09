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ЗСУ звільнили від окупантів ще одне село на Луганщині

ЗСУ звільнили від окупантів ще одне село на Луганщині

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ЗСУ звільнили від окупантів ще одне село на Луганщині

Фото: Сергій Гайдай

ЗСУ звільнили село Стельмахівка.

Збройні сили України звільнили село Стельмахівка Коломичиської сільської громади Сватівського району Луганської області.

Про це офіційно повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

Нагадаємо, 7 жовтня українські військові показали відео з, ймовірно, звільненої Макіївки в Луганській області.

Звільнення Луганщини

Про початок деокупації Луганської області офіційно стало відомо 5 жовтня. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили України в деяких населених пунктах області вже підняли українські прапори.

Також стало відомо, що окупанти стягують інженерну техніку на Луганщину, щоб укріпити позиції. Окупанти, які бачать успіхи української армії, намагаються підготувати оборону в Кремінній та Сватовому.

Готуючись до втечі з Луганщини, окупанти мінують інфраструктурні об’єкти, будівлі та території.

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Дата публікації
Перегляди
1576
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