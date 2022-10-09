ЗСУ звільнили від окупантів ще одне село на Луганщині

Збройні сили України звільнили село Стельмахівка Коломичиської сільської громади Сватівського району Луганської області.

Про це офіційно повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Нагадаємо, 7 жовтня українські військові показали відео з, ймовірно, звільненої Макіївки в Луганській області.

Звільнення Луганщини

Про початок деокупації Луганської області офіційно стало відомо 5 жовтня. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили України в деяких населених пунктах області вже підняли українські прапори.

Також стало відомо, що окупанти стягують інженерну техніку на Луганщину, щоб укріпити позиції. Окупанти, які бачать успіхи української армії, намагаються підготувати оборону в Кремінній та Сватовому.

Готуючись до втечі з Луганщини, окупанти мінують інфраструктурні об’єкти, будівлі та території.

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