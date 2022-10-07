Деокупація Луганщини: ЗСУ увійшли до Макіївки (відео)

Українські військові показали відео з, ймовірно, звільненої Макіївки у Луганській області.

Українські військові увійшли до села Макіївка Луганської області.

Про це повідомили бійці 198 батальйону ТРО.

"ЗСУ продовжує звільняти нашу рідну Сватівщину. Село Макіївка - це Україна", - наголосили українські захисники.

Слід зазначити, що офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ поки немає.

Звільнення Луганщини: що відомо

Про початок деокупації Луганщини офіційно стало відомо 5 жовтня. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Збройниі сили України в деяких населених пунктах області вже підняли українські прапори.

Вже ввечері очільник області повідомив, що ЗСУ звільнили шість населених пунктів Луганщини.

Своєю чергою, російські війська на окупованій території Луганської області почали готуватися до наступу Збройних сил України та своєї втечі. Окупанти мінують інфраструктурні об’єкти, будівлі та території.

Внаслідок цього, Гайдай порадив жителям окупованих територій в області виїхати якомога далі від лінії фронту або перебувати поряд із укриттями.

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